La moglie di Favino sul Tevere, Foglietta a Piramide e Liliana Cavani con Veltroni

Al compleanno di Anna Ferzetti, che spegne le candeline con un party a tema anni Ottanta. Con Sabrina Impacciatore tornata da New York e il cinema "impegnato", che è local. Da Testaccio a Trastevere sulle note della Carrà

Capodanno, arriva il compleanno. Dell’attrice Anna Ferzetti, ad esempio, che ha festeggiato il suo 40esimo vestita da Raffaella Carrà su un barcone del lungotevere col marito Pierfrancesco Favino, le figlie, tanti amici e colleghi. Tema del party, tra i più riusciti dell’ultimo periodo, gli anni 80, ben interpretati da Giuliano Sangiorgi, Susy Laude, Claudia Gerini, Carlotta Natoli, Dino Abbrescia e molti altri.

C’era anche Sabrina Impacciatore, tornata da poco da New York dove è stata ospite al Jimmy Kimmel Live che col suo brio ha reso ancora più esilarante. Non in America, ma sempre sul barcone, c’era anche Anna Foglietta che poche settimane fa ha spento le candeline in zona Piramide con più o meno lo stesso gruppo di persone.

Del resto, qui a Roma il cinema, quando è “impegnato”, è local: non esce mai da Testaccio o Trastevere e al massimo si spinge fino all’Esquilino. Festa a sorpresa per i suoi “anta”, anche per Liliana Cavani nella Sala della Crociera del Ministero della Cultura con Sorrentino, Virzì, Avati, Placido, Comencini, Bellocchio e – come te sbagli? – Veltroni. “I compromessi erano per noi ostacoli da saltare”, ricorda Barbara Alberti. “Oggi, invece, abbiamo dimenticato la realtà del sogno”.