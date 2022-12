Il Capodanno dei bei tempi. Come sono cambiati i ricevimenti

Secondo il “Libro di casa 1939” dell’Editoriale Domus, il menu ideale per i ricevimenti di Capodanno 1940 doveva prevedere timballo di maccheroni, galantina di pollo con gelatina, spinaci alla panna, pastine caramellate ripiene, oppure tortellini in brodo, fagiano arrosto con “cavolini di Brusselle” (l’italianizzazione della toponomastica era cosa fatta già da un quinquennio), zuppa inglese e uva fresca. A occhio, dieci ore in cucina anche in presenza “dell’aiuto di casa”, escluso il tempo per la spesa e naturalmente quello per sistemarsi le mani e lavarsi i capelli dopo una simile impresa culinaria, a cui le “pentole in alluminio italiano della Metallurgica Lombarda Piemontese”, indispensabili “a ogni brava massaia italiana per contribuire alla campagna autarchica” nonché fulgido esempio di pubblicità spacciata per patriottismo, dovevano offrire un aiuto pari a zero.

