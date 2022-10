Troppo agrodolce “Il colibrì” che ha aperto la Festa del cinema di Roma

Il film diretto da Francesca Archibugi, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, funziona troppo come una versione toscaneggiante di "This is Us". Nonostante il cast di grido

Tanti film per la rinascita del cinema in sala. Lodevole programma. In Italia la situazione è grave, non vale come consolazione il fatto che la Francia – da sempre il paese più cinefilo d’Europa – ha perso quasi uno spettatore su tre. Ne manca sempre uno per arrivare al dimezzamento degli incassi italiani (tutto è calcolato rispetto al 2019). La Festa di Roma contribuisce allo sforzo bellico, con la speranza che “ognuno possa trovare un film di suo gusto da vedere in sala”, spiega la direttrice Paola Malanga. Risultato: un programma tanto vasto che “trovare” non ha più a che fare con il gusto, ma con la pazienza necessaria per scorrere gli elenchi dei titoli.