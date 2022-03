L'ex sindaca Virginia Raggi fa indirettamente litigare (di nuovo) Italia Viva e Azione

Succede che l’ex sindaca Virginia Raggi, già nominata al vertice della Commissione capitolina sull’Expo 2030, non senza polemiche all’interno della maggioranza (con picchi di divergenza tra Italia Viva e Azione), venga accusata di esprimere, nelle chat a Cinque stelle, opinioni ambigue sul conflitto Russia-Ucraina. E succede che la capogruppo della lista Calenda, Flavia De Gregorio, abbandoni in polemica la commissione medesima (“è evidente, dice, “che il M5s si stia ormai attestando su posizioni contraddittorie sui principali temi di politica interna ed estera. L’amministrazione della città di Roma non può permettersi passi falsi, nei prossimi cinque anni. Abbiamo votato Raggi alla guida della Commissione Expo 2030 in virtù di un’indicazione data a novembre 2021 dal sindaco Gualtieri. Oggi la permanenza della ex sindaca alla presidenza non ha più senso. Per questo uscirò dalla Commissione Expo 2030 e mi auguro che gli altri commissari facciano lo stesso”). E anche se Raggi ha provato ad auto-scagionarsi, scrivendo su Facebook di non essere “né filo-putiniana né filorussa”, e che le si voleva “affibbiare un’etichetta per delegittimarla”, la vicenda ha riportato alla luce la ruggine emersa un mese fa, quando tra i due alleati della Lista Calenda, e cioè Italia Viva e Azione, ci si era scontrati proprio a proposito dell’elezione dell’ex sindaca a capo della Commissione Expo.

