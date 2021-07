In piazza, in acqua e in campagna: che cinema nelle arene estive

Dal laghetto dell'Eur al Parco della Cervelletta. Le programmazioni andranno avanti per tutta l'estate

Da piazza San Cosimato al Parco della Cervelletta: le arene dell'estate romana

Avete mai visto un film su una piattaforma galleggiante? L’esperienza fluttuante, come certe stampe giapponesi, si può fare all’Eur, grazie ai promotori di Alice nella città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che anche quest’anno hanno dato vita al Floating Theatre, che si avvale della partnership con TimVision, più un’altra serie di sponsor importanti. Il cinema è al laghetto dell’Eur, dove è stata montata una pedana sull’acqua. Non ci sono poltroncine ma sedie a sdraio, come quelle in spiaggia, divise per coppia e ben distanziate. Il film viene proiettato sul mega schermo montato sul grande palazzo a vetri dell’Eni, mentre l’audio è garantito da cuffie offerte in dotazione a ogni spettatore. Il risultato è notevole: in attesa dell’inizio si può bere o mangiucchiare qualcosa al bar godendo di un tramonto mozzafiato sull’acqua e sui palazzi razionalisti. “Siamo sempre pieni. Dopo mesi passati in casa a guardare serie tv, le persone hanno voglia di uscire e di tornare a vedere film sul grande schermo”, dicono gli organizzatori. Le pellicole sono di livello e ogni tanto passano anche i registi.

Stasera c’è Happy togheter di Wong Kar-way, domenica Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, mentre il 6 si potrà rivedere L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. Si andrà avanti fino al 14 agosto. Ma sono un po’ tutte le arene estive romane a riscuotere successo, più dell’anno scorso quando, nella prima estate del Covid, le persone erano molto timorose. Oltretutto nel 2020 molte arene restarono chiuse. Quest’anno, invece, la stagione va a gonfie vele. E i cinema all’aperto, forse più del teatro, sono diventati i veri protagonisti dell’estate romana. Lo sanno bene i ragazzi del Piccolo America, che si sono fatti in tre: oltre all’ormai storica piazza San Cosimato e al Parco della Cervelletta, quest’anno si è aggiunta l’Arena di Monte Ciocci, tra la Balduina e Valle Aurelia, dove il 3 luglio scorso si è visto pure Olivier Stone a presentare una versione con meno tagli del suo JFK, un caso ancora aperto. Sabato sera, a San Cosimato, ci sarà una serata in ricordo di Libero De Rienzo, con la proiezione del film Sangue. Ma nelle tre location in queste sere si sono visti, tra gli altri, Carlo Verdone, i fratelli D’Innocenzo, Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek, Enrico Vanzina, Silvano Agosti, Marco Bechis e Ken Loach (in video collegamento). Sabato al monte Ciocci Mathieu Kassovitz presenterà I soliti ignoti. Anche l’Arena Tiziano, insieme al Sacher quella con la clientela più radical chic, nel cuore del quartiere Flaminio, si è sdoppiata con una nuova sede a piazza Mancini. Altri cinema all’aperto che dalla fine di giugno non hanno saltato una sera sono la suggestiva Arena Garbatella in piazza Brin (di fianco all’osteria Dar Moschino), la già citata Arena Nuovo Sacher (dove però Nanni Moretti dovrebbe far tinteggiare le sedute) e l’Alphaville al Pigneto. Tra le new entry, il cinevillage al Parco Talenti, l’arena al Teatro India e quella al Monk club, in zona Portonaccio.