L'irruzione di Suor Paola, simbolo dell'impegno per i disagiati, nella campagna elettorale

Non è candidata, non è esponente di un partito, eppure è piombata all’improvviso sulla campagna elettorale. Trattasi di suor Paola, ufficiale al merito della Repubblica, classe 1947, entrata ventenne, contro il volere della famiglia, nel convento delle Scolastiche francescane del Cristo Re. A Roma, con la sua comunità So.Spe, è diventata un’istituzione per via del suo impegno a fianco delle donne vittime di violenza, dei poveri, degli emarginati, dei detenuti, dei bambini disagiati. Non solo: laziale storica, ha partecipato a lungo a “Quelli che il calcio”. Ed ecco che proprio da suor Paola si è recato il candidato di Azione Carlo Calenda, non senza contorno di (numerose) foto: “Suor Paola è una forza della natura, la sua comunità So.Spe fa un lavoro incredibile nell’indifferenza dell’amministrazione”, scrive Calenda su Twitter. E su Facebook, con altre foto, prosegue: “So.spe, la comunità di Suor Paola, fa un enorme lavoro per tutta la città di Roma. Nonostante questo il Comune le mette i bastoni tra le ruote. Negandole di usare il campo vicino alle sue strutture che si trova nello stato che vedete. Che senso ha tenerlo così, quando sarebbe uno spazio ideale per bambini e anziani?”.

