Orchidea selvaggia

Il regalo floreale di Di Maio alla Raggi (fuori etichetta) e le doti canore di Ciro Immobile

Niente di cui meravigliarsi, per carità, ma l’arrivo di Luigi Di Maio al party wannabe chic per il compleanno della Raggi con un’orchidea bianca in mano, può far solo sorridere. Qualcuno gli dica che le piante come i fiori non si portano, ma vanno mandati prima di una cena o il giorno dopo, per ringraziare.

Si sono divertiti molto gli Azzurri della Nazionale alla festa organizzata per loro all’Hotel Parco dei Principi con i Negramaro. La band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi gli ha regalato un concerto unplugged. Il più scatenato? Ciro Immobile che ha duettato con lui sulle note di “Meraviglioso” e “Napule è” fino a tardi.

Poco dopo, a piazza Dante, incontriamo Abel Ferrara “in cerca di ispirazione”, ci spiega (vai a capire quale) mentre molti lo scambiano per un clochard, ma – si sa – è un artista e alcune cose son più grandi di lui.

“Più grande di me. Voci eroiche dalla ex Jugoslavia” è invece la mostra al Maxxi dove c’è anche Rhythm O di Marina Abramovic. Durante il talk, l’artista serba ricorda la genesi di quell’opera controversa nel corso della quale rischiò la vita. In prima fila c’è anche Victoria Cabello che ama la sua frase: “Se mi dite di no, è solo l’inizio”.