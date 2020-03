Per riaprire il Forlanini ci vorrebbe un anno. Basta sciocchezze

Roma. Parlare di una riapertura dell’ex ospedale Forlanini è soltanto un’innocente sciocchezza se a farlo sono semplici cittadini, ma è grave e surreale che a proporla, in questi giorni, siano stati anche esponenti politici di più partiti come Fratelli d’Italia, Italia Viva e persino il sindaco Virginia Raggi, da cui ci si aspetterebbe, prima di chiederne la riapertura, un’approfondita conoscenza delle condizioni della struttura, delle reali tempistiche e dei costi che un’operazione del genere comporterebbe. Dati oggettivi che non possono...

