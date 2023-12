Ma quale James Bond: la vita di Ian Fleming è il vero sogno

Altro che spia inglese. Il vero obiettivo da raggiungere è la vita dello scrittore inglese

Ian Fleming voleva vivere come James Bond, io mi accontento e vorrei vivere come Ian Fleming (mi spiego meglio: come vive Ian Fleming in “Thrilling cities”, reportage di viaggi edito da La nave di Teseo). E’ un mio desiderio per il 2024. Non ho bisogno di riprodurre tal quale l’edonistico stile di vita dello squisito conservatore inglese che fu l’inventore di 007: posso benissimo rinunciare ai casinò, ai night, alle macchine veloci (lui viaggiava in Thunderbird, a me piace la Jeep Compass prodotta a Melfi)... Mi bastano alcune cose. Come lui vorrei soggiornare solo in grandi alberghi, come lui vorrei mangiare i seguenti cibi estremi: Sachertorte, stufato di ostriche alla crema, pinne di pescecane, zampa d’orso... Tengo soprattutto alla zampa d’orso: prego il 2024 di portarmela in tavola.