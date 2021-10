Nei romanzi, 007 guariva le lesbiche ed era razzista. Oggi Fleming non avrebbe potuto scriverli

Ian Fleming era pressoché convinto che dall’omosessualità si potesse guarire, o almeno attribuiva al super maschio James Bond questa straordinaria capacità curativa che evidentemente si accompagnava anche al brivido inconcepibile – per un uomo nato nel 1908 – che a una donna potesse piacere un’altra donna. Nel finale di “Goldfinger”, divertente romanzo del 1959 recentemente ripubblicato (purtroppo con scarso successo) in una lussuosa edizione Adelphi, Bond va a letto con la bellissima e cattiva Pussy Galore. Una giovane donna che oltre a essere un gran pezzo di Pussy è anche omosessuale, o almeno lo è fino a pagina 294 del romanzo, cioè fino al momento in cui non è finita provvidenzialmente a letto con Bond. E infatti subito dopo l’amplesso, con lei ancora accoccolata tra le sue braccia, ecco che 007 si accende una sigaretta, la guarda negli occhi violetti e le chiede non meno stupito di noi: “Ma a te non piacevano le donne?”. Ed è solo a questo punto che Pussy, con una voce che Fleming descrive “né da gangster né da lesbica” dà una risposta surreale: “Non avevo mai conosciuto un uomo”. Bum! Arrivati a questo punto i fanatici della cancel culture e del credo Woke magari chiederebbero la censura, la cancellazione dagli archivi digitali, il rogo del volume, il ritiro da biblioteche e librerie.

