“Ci sono tante spie donne bravissime. Ma James Bond è un uomo”. E non è woke

Matthew Fleming, pronipote dell’inventore della spia di Sua Maestà, ci dice che serve un’evasione dal politicamente corretto. “Tutti i suoi film pongono delle domande che la gente spesso non ha il coraggio di rivolgere”

Ogni uomo sogna di essere James Bond, ma forse Matthew Fleming ne ha più diritto degli altri. È il pronipote di Ian Fleming, il creatore dell’agente segreto più famoso della storia, ha frequentato le sue stesse scuole, poi l’esercito, e ora è a capo dell’azienda di famiglia, Stonehage Fleming, che gestisce grandi patrimoni. Alla vigilia dell’uscita dell’ultimo capitolo della saga, “No Time to Die”, lo abbiamo incontrato nel suo ufficio a Trafalgar Square, dove si sente in sottofondo il ticchettio di un orologio a pendolo, l’atmosfera perfetta di un romanzo di Fleming.