La migliore classifica dei migliori dischi del 2023

Se la fanno tutti, perché rinunciare all'occasione e non provare a proporne un'altra? Listone inconsueto

La classifica dei dischi del 2023 la fa Rolling Stone, la fa il Post, posso farla anch’io.

Migliore canzone italiana: “Italodisco” dei Kolors.

Migliore canzone italo-friulana: “Jeva” di Massimo Silverio.

Migliore canzone italo-napoletana: “O’ DJ” di Liberato.

Migliore canzone italo-sarda: “Arca” di Daniela Pes.

Migliore canzone in francese (e inglese): “Il manque un mot” di Isabelle Adjani e David Sylvian.

Migliore canzone in inglese (uomini): “Ox-eye” di Califone.

Migliore canzone in inglese (donne): “A&W” di Lana Del Rey.

Migliore canzone live: “Knockin” di MJ Lenderman.

Migliore cover: “Life on Mars?” di Brad Mehldau.

Migliore brano strumentale: “BC” di Alfa Mist.

Miglior video: vorrei dire “Jaded” di Miley Cyrus ma ne ho già scritto molto e allora dico “To love” di Suki Waterhouse. To love, to love, to love…