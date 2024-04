Senza i Santi la Chiesa non ha alcuna rilevanza

Lo affermava anche André Malraux, combattente antifascista, militante anticomunista e primo ministro della Cultura della storia

Santi, venerati Santi, André Malraux, che santo certamente non era, mi ricorda la vostra indispensabilità e superiorità. “Qualunque sia la forma di una cultura essa ci perviene esclusivamente attraverso la sua somma essenza. La struttura ha soltanto un’importanza subordinata. La Chiesa, ad esempio, non ha alcuna rilevanza, sono i santi ad averla”. Lo leggo in “Occidentali quali valori difendete?” (De Piante), raccolta di potenti discorsi del grande avventuriero, grande scrittore, grandissimo oratore, combattente antifascista, militante anticomunista, organizzatore culturale tale da diventare il primo ministro della Cultura della storia (senza Malraux non ci sarebbe stato Sangiuliano, a meno che Sangiuliano non consideri proprio antenato Pavolini...). Santi, venerati Santi, dunque contate solo voi: Papa Francesco, ad esempio, non ha alcuna rilevanza. Santi, venerati Santi, dove siete finiti? Senza di voi la Chiesa non ha alcuna rilevanza, e infatti non ha alcuna rilevanza. E servirebbe eccome una Chiesa rilevante.