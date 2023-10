Non una personalità bensì un mezzo. Autobiografia di Virgilio, un autore perfettamente attuale

“Io Virgilio”, il nuovo libro di Geminello Alvi, un poeta che non va a capo: la vita senza scampo, la religione che si spegne, la patria che è l’Antica Roma come l’Italia odierna

Non tutti i poeti hanno il vizio di andare a capo prima della fine della pagina. Geminello Alvi è un poeta che non va a capo e che ora ha scritto l’autobiografia di Virgilio, “Io Virgilio” (Marsilio). Probabilmente d’accordo con Eliot che considerava il poeta non una personalità bensì un mezzo. Alvi è il mezzo che Virgilio usa per rinascere, per rifarsi vivo davanti ai nostri occhi, e per scrivere nuovamente versi anzi frasi, frasi anzi versi, incantevoli: “Cos’è il nostro dovere? Un’acqua che ci trascina”. Oppure: “Roma cosmopolita, dove il rito è estinto”. O ancora: “La pietà è quanto riunisce luoghi, dèi, antenati, e di loro fa patria”.