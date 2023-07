Le foto di Helmut Newton a Serge e Jane, un bellissimo mondo scomparso

Sono tutti morti ed è meglio così, perché non si meritavano di essere dei sopravvissuti. Morto è l’abito da sera. Morta o quasi morta, quantomeno nelle immagini ufficiali, è la sigaretta. Morta è la figura della musa

Preghiera per Jane Birkin (1946-2023) ma pure per Serge Gainsbourg (1928-1991) ed Helmut Newton (1920-2004). Sono tutti morti e forse è meglio così perché la foto di Gainsbourg in abito da sera con Jane sulle sue ginocchia in vestito sgambatissimo insomma col culo in vista, una foto realizzata da Newton nel 1978, rappresenta un bellissimo mondo morto. E loro non si meritavano di essere dei sopravvissuti: riposino in pace. Morto è l’abito da sera: non so voi, io l’ultimo smoking me lo sono messo nel secolo scorso. Morta o quasi morta, quantomeno nelle immagini ufficiali, è la sigaretta qui fumata da Gainsbourg. Morta è la figura della musa. Morta è la figura della giovane donna avvenente ai piedi dell’artista (morta e stramorta è la figura della donna, di qualsiasi donna, ai piedi dell’uomo, di qualsiasi uomo). Oggi soltanto pubblicare una foto del genere produce polemiche, ci sono donne che si turbano, si indignano, ci vedono uno svilimento della defunta e delle donne tutte. Mentre io in queste polemiche ci vedo la morte della differenza uomo-donna e dunque dell’uomo e della donna (non considerando del tutto donne le donne comandine, le donne polemiche e ideologiche, competitive e cattive, le lettrici di Michela Murgia, e le donne che, a differenza di Jane Birkin, non sono contente di mostrare il culo).