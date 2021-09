La figaggine d'Oltralpe di Charlotte Gainsbourg

Al quinto giorno della Mostra del Cinema di Venezia, quando già tutti iniziavano a domandarsi se non sarebbe stata una bella novità veder sfilare sui red carpet un attore con un vestito che si fosse scelto da solo e pagato con i soldi suoi, è arrivata Charlotte Gainsbourg e ci è tornato in mente perché “le francesi non ingrassano”, quel vecchio manuale della chick lit dove non si parlava mai di cibo ma delle origini storiche, e soprattutto psicologiche, dell’inarrivabile figaggine di certe ragazze d’Oltralpe. Il motivo per il quale si arriva alle sfilate di Parigi e le redattrici americane sono tutte acchittate, attente all’abbinamento, tema magico del sistema, mentre quelle francesi, con quell’arietta mal lavata e i pantaloni di pelle nera sulle gambe magre, sono chic da morire. Le francesi sono quelle che sembrano appena scese da un ring fra le lenzuola dove hanno avuto la meglio. E infatti eccola lì, Charlotte, protagonista di Sundown con Tim Roth, zero trucco, zero gioielli, capelli negli occhi, che sorride con le mani in tasca in una tutina che nemmeno una ventenne oserebbe davanti a quel nugolo di fotografi, e che lei a maggior ragione indossa a cinquanta con un paio di stivali a mezza coscia di cristalli: "Un terzo minimal, un terzo glamour e un terzo underground", come disse di lei Nicolas Ghesquière, il direttore creativo di Louis Vuitton, che infatti e spesso la veste, ma di cui vi sfidiamo a riconoscere i capi.

