L'arresto dell'allenatore del Psg (e la fine della libertà di espressione) mi porta a leggere Wlater Block

San Giovanni Evangelista, mea culpa. Colpa di accidia. Avevo pensato di non leggere “Le ragioni della discriminazione. Una difesa radicale della libera scelta” di Walter Block (Liberilibri), e non certo per mancanza di stima verso Walter Block ma per desiderio di letture più amene, romanzetti, cose del genere. Poi però mi è arrivata addosso la disamenissima realtà, l’arresto a Nizza dell’allenatore del Paris Saint-Germain che si sarebbe privatamente lamentato, secondo un delatore, dell’eccessiva presenza di neri e maomettani in squadra. Fine della libertà di espressione in Occidente, sembra di capire. E fine di quella libertà di scelta che contiene anche la scelta della religione delle persone con cui rapportarsi. Libertà che dev’essere diritto di ogni uomo così com’è dovere di ogni cristiano, ricordato nella tua Seconda lettera: “Se qualcuno viene a voi e non porta l’insegnamento di Cristo, non ricevetelo in casa e non salutatelo”. Sono pentito e prometto di leggerlo, Walter Block.