In morte di Aldo Canovari, italiano serio e ribelle ossessionato dal garantismo

La sua casa editrice Liberilibri ospitò i difensori dell’indifendibile. Pannelliano di fatto e di scelta, fu uomo non convenzionale: incarnò il mito della libertà fino a farne un parossismo severo e euforico

Aldo Canovari era un italiano speciale di quelli che “vivono e lavorano a Macerata”. Per burlarsi con leggerezza della provincia apparentemente assopita, e in realtà vivace e forte nella umile Italia appenninica, Ennio Flaiano ironizzò con un celebre aforisma: “C’è gente che vive e lavora a Macerata”. Lì era nato nel 1946 questo straordinario personaggio, amato e seguito con fervore ma con grande discrezione da vagonate di amici e ammiratori; aveva ereditato lo status di medio imprenditore locale dal padre, titolare di imprese nell’Automotive, e poi impiegato una fortuna, con buoni esiti, nel campo del metano. Non era soddisfatto di fare del denaro, voleva spenderlo bene, con impegno e piacere civile.