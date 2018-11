Con i papà al lavoro nasceranno più figli

Beatissimi i poveri perché oltre al regno dei cieli avranno la repubblica della terra. Il mancato rifinanziamento del congedo di paternità, secondo l’economista genderista Tito Boeri un segno di maschilismo e secondo me, che di economia non capisco nulla, un segno che i soldi sono finiti davvero, è una sferzata di testosterone. Umberto Veronesi buonanima aveva intuito che l'ipofisi del mammo, dell'omino che cambia il pannolino, tende ad atrofizzarsi: “Giorno dopo giorno, i testicoli funzioneranno meno”. Dunque il congedo di paternità obbligatorio oltre che illiberale è anticoncezionale. Il mondo futuro sarà frutto del ventre dei popoli i cui governi non hanno abbastanza denaro per martellare la differenza sessuale. Ecco che si avvera Giobbe 5,25: “Vedrai che sarà numerosa la tua prole...”.