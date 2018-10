Se non vi piacciono gli Ogm fate meno figli

“Si debbono nutrire oggi 7,6 miliardi di persone che diventeranno presto 10 miliardi. E si pensa di farlo attraverso le cosiddette coltivazioni biologiche?”. Il mondo descritto dal gran statistico Roberto Volpi in “Mondo denso” (Lindau) è duro per tutti. Per me che non ho nessuna voglia di competere, innovare e solidarizzare (secondo Volpi le tre cose da fare per sopravvivere a questa spaventosa marea umana), e per i No Ogm: “Senza le coltivazioni e i prodotti Ogm non si riuscirà a saltar fuori dal problema dei problemi: dare di che sfamarsi a tanti individui”. Io per essere coerente con la mia misantropia dovrei ritirarmi sugli Appennini, siccome il mondo si sta sovrappopolando ovunque tranne che nelle aree montuose, mentre i No Ogm, per essere coerenti con la loro, dovrebbero finalmente dichiararla e dire che degli africani sottoalimentati non gliene può fregare di meno, imparassero a fare meno figli. Mondo denso, che senso.