Bardi vince grazie ai voti di Azione e Iv. Per Pd e M5S è stato un suicidio annunciato

L'ex governatore viene riconfermato anche e soprattutto per l'appoggio dell'ex Terzo Polo, mentre l'esperimento campo largo si dimostra definitivamente finito. Batosta per i grillini: dal 25 per cento delle scorse politiche passano a circa l'8

Dopo aver dominato il dibattito politico per una settimana, ce n’eravamo quasi dimenticati. E invece eccola, la Basilicata. La regione nella quale il campo largo ha messo in atto il più spettacolare suicidio politico degli ultimi tempi. Quando sono 344 le sezioni scrutinate su 682, circa il 55 per cento, il governatore uscente Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra, è in vantaggio sul candidato di Pd e M5s, il dem presidente della provincia di Matera Piero Marrese, di quasi tot punti percentuali. Vola sopra il 10 per cento Forza Italia, ma i voti decisivi vengono dalle due liste centriste. Quella di Azione e Orgoglio lucano, la lista dei renziani. Esultano Meloni, Tajani e Salvini. Mentre il generale ringrazia “Adesso al lavoro per i prossimi cinque anni”. Sconfitti Pd e M5s.