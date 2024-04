Elezioni in Basilicata: Bardi in netto vantaggio secondo gli instant poll

Il governatore uscente è avanti con una forbice del 53-57 per cento. Piero Marrese, candidato del centrosinistra, segue con una forbice del 41-45 per cento

Chiusi i seggi in Basilicata: secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57 per cento, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45 per cento ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell'1-3 per cento.