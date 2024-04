Le critiche della stampa ai magistrati e la procura di Firenze. Parla Violante

Siamo nel mondo rovesciato in cui il fantoccio del bavaglio alla stampa viene agitato non in questo o in quel partito, ma dalle parti del terzo potere dello stato. I fatti: su questo giornale, il 13 aprile scorso, il nostro Ermes Antonucci scrive un articolo in cui fa notare che il Csm non si è prodigato per ostacolare l’“accompagnamento all’uscita” dei pm fiorentini dall’assalto, nominando anche un nuovo capo della Procura, Filippo Spiezia, considerato vicino alla corrente moderata di Magistratura indipendente. Qualche giorno dopo, lo stesso capo della Procura chiede però al Csm una pratica a tutela (di future simili analisi?). Si impone allora un interrogativo: il diritto di critica è considerato sacrilego per la categoria dei magistrati? E se è il magistrato ad agitare lo spauracchio del bavaglio, perché chi di solito urla “bavaglio, bavaglio” in questo caso tace? La questione è complessa, chiediamo lumi a Luciano Violante, già magistrato, docente di Diritto Penale, a lungo parlamentare Pci-Pds-Ds-Pd, presidente della Camera, oggi presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e del gruppo Multiversity.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE