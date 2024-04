“Non è vero che Salis da eletta sarebbe scarcerata”. Parla il prof. Martinelli

“Non esiste affatto alcun automatismo fra l’eventuale elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo e la sua scarcerazione in Ungheria”. Interpellato dal Foglio, Claudio Martinelli, docente di Diritto pubblico comparato e Diritto parlamentare all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, smorza gli entusiasmi attorno alla candidatura alle elezioni europee, con l’Alleanza Verdi e Sinistra, dell’insegnante italiana reclusa in Ungheria, offrendo una lettura realistica e pragmatica di ciò che potrebbe avvenire in caso di superamento della soglia di sbarramento e di vittoria del seggio: “I trattati Ue – spiega Martinelli – prevedono che i parlamentari godano su tutto il territorio europeo della prerogativa di non subire detenzioni e provvedimenti di restrizione della libertà personale. Una volta eletta, Salis acquisterebbe lo status di parlamentare con la proclamazione. A quel punto però sarebbe necessaria la collaborazione delle autorità ungheresi. Non è affatto certo, però, che quest’ultime decidano di collaborare. Ciò che è più probabile è che le autorità ungheresi inizino una procedura presso il Parlamento europeo di richiesta di revoca dell’immunità di Salis”.

