Eurobarometro: cresce l'interesse dei cittadini per le elezioni europee. Priorità a difesa e sicurezza

Il 60 per cento degli intervistati dichiara che andrà a votare. Nel 2019 l'affluenza ha sfiorato il 51 per cento. Oggi pesano le guerre e la situazione geopolitica internazionale. L'Italia in linea con la media, ma i cittadini non ritengono di essere ascoltati. Dati e numeri

In vista delle elezioni europee di giugno, i cittadini dell'Ue sembrano sempre più interessati all'evento elettorale che definirà il nuovo Parlamento europeo. E' questo il dato più rilevante tra i risultati dell'ultimo Eurobarometro, cioè lo strumento per sondaggi dell'Unione Europea, pubblicato oggi 17 aprile. E se nelle elezioni del 2019 l'affluenza si è fermata al 50,6 per cento, oggi sei elettori europei su dieci dichiarano di essere intenzionati a votare, segnando un rialzo di 3 punti rispetto alle rilevazioni dell'autunno 2023 - il medesimo aumento, nello stesso arco di tempo interessato, vale anche per chi ritiene invece solo probabile l'espressione della propria preferenza, cioè il 71 per cento degli intervistati. Per l'81 per cento degli europei è l'attuale situazione geopolitica, con le guerre in Ucraina e medio oriente, a pesare sull elezioni, rendendo il voto ancora più importante.