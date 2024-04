Ora il Pd teme l'aggancio di Conte alle europee. Parlano i sondaggisti

“E adesso vediamo che succede con i prossimi sondaggi…”. Dentro al Pd ha cominciato a serpeggiare una certa ansia, un timore ancora sussurrato, ma sempre più concreto. E’ il terrore dell’aggancio. La paura insomma che le ultime mosse di Giuseppe Conte, dallo stop alle primarie a Bari fino all’uscita dalla giunta pugliese di Michele Emiliano, manovre volte a mostrare una distanza dal Pd, stiano rosicchiando se non tutto, almeno un bel pezzo dell’ipotetico vantaggio elettorale che ancora i più recenti sondaggi davano a Schlein e compagni sul M5s in vista delle elezioni europee di giugno. Non è forse un caso che ieri la segretaria Elly Schlein sia stata costretta a inseguire Conte chiedendo a Emiliano l’azzeramento della sua giunta: “Mi aspetto che proceda a un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse”. La guerra ai cacicchi l’ha cominciata Conte, ma adesso a lei tocca farla davvero.

