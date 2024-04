Elly nel trullo. Tra Conte ed Emiliano, i drammi pugliesi di Schlein

In tarda serata la nota del Nazareno recita:” Forte irritazione della segretaria per le vicende giudiziarie emerse in Puglia. Bisogna tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati, e serve rispetto per la comunità democratica che ha gli anticorpi per scardinare la cattiva politica. Schlein ha chiesto a Emiliano un netto cambio di fase”. Per queste stringate righe ci sono volute nove ore. Sono accompagnate dalle dimissioni del capogruppo dem al consiglio regionale pugliese Filippo Caracciolo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE