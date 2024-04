Pizzarotti lascia Più Europa. Entrerà in Azione

Con un post su Facebook il presidente del partito di Emma Bonino spiega la sua scelta: "Una necessità personale di rimanere fedele a me stesso e ai miei valori". Alle 13 durante una conferenza stampa con Calenda sarà annunciata la sua adesione ad Azione

"Lascio Più Europa! Cari amici e compagni di viaggio". La notizia era nell'aria da giorni. Oggi l'ufficialità. Il presidente di Più Europa, l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, lascia il partito. A pesare sulla sua scelta le divergenze con il segretario Riccardo Magi e la maggioranza di Più Europa che ha scelto di andare avanti con la lista di scopo per gli Stati uniti d'Europa insieme a Italia viva e Matteo Renzi. "Negli ultimi tempi - scrive - ho assistito a una serie di scelte e di direzioni assunte dal nostro segretario che non riesco a condividere e che, a malincuore, non posso sostenere perché rischiano anche di snaturare completamente il progetto per cui tutti abbiamo lavorato e per il quale abbiamo sacrificato innumerevoli ore di impegno e passione". Alle 13, durante una conferenza stampa a Montecitorio insieme a Carlo Calenda, Pizzarotti annuncerà la sua adesione ad Azione.

Nel post l'ormai ex presidente di Più Europa spiega perché considera un errore l'alleanza con Renzi: "Questa alleanza, per me anomala, con Italia Viva sta contaminando l’iniziativa di Più Europa con un modo di intendere la politica - quello di Cuffaro e della Nuova DC con i suoi candidati, della moglie di Mastella o della rete di Cesaro in Campania - poco 'europei' e molto distanti dal nostro modo di fare politica e dalla nostra missione originale. Un'alleanza che non ha messo al centro i temi o le famiglie europee, ma il solo intento di superare la soglia del 4 per cento ed eleggere qualcuno".