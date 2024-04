Il Def è lunare ma l'opposizione parla da Marte. Sull'economia si continua a dribblare la realtà

Il governo non ha ancora trovato soluzioni concrete per evitare di far aumentare il debito dell’Italia e dimostra di essere fuori dal mondo quando parla di conti pubblici. Ma se lo è parte della responsabilità appartiene anche al centrosinistra

L’approvazione del nuovo Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta ieri mattina, mette di fronte agli occhi degli osservatori alcuni spunti di riflessione interessanti. Lo spunto di riflessione più importante riguarda naturalmente l’approccio scelto dal governo sul terreno delle finanze pubbliche e la sintesi brutale del Def potrebbe essere questa. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sa che per essere credibile il governo deve dimostrare di essere impegnato a tenere sotto controllo il debito e per dimostrare di avere la situazione sotto controllo il Def del governo non comprende una promessa che il presidente del Consiglio ha fatto e che il suo ministro dell’Economia non sa ancora come finanziare: la conferma del taglio al cuneo contributivo e all’Irpef (valore quindici miliardi).