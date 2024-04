Salvini puntella la Lega Sud con il minicondono e l'asse con l'Udc

Matteo Salvini prova a rilanciare la sua Lega nazionale con la manifestazione “Valore Italia” a Bari: quasi ottocento presenti, con i ministri Beppe Valditara e Roberto Calderoli e i vertici meridionali del Carroccio. Il vicepremier puntella la sua proposta sul “Salva casa”-minicondono, polemizzando con il leader Cgil Maurizio Landini: nessuna speculazione elettorale ma “un'opera di giustizia ed equità che non c'entra nulla con il Superbonus e con le ville abusive”. Su questa proposta, di sicuro appeal elettorale ha poi chiarito ancora che è frutto di un dialogo “con gli ingegneri, con gli architetti, con i notai, con gli agenti immobiliari, con i sindacati. Riguarda tutto quello che è dentro le abitazioni, ovviamente non c'è nessun premio per chi ha la villa abusiva in zona sismica o in riva al fiume. Si parla di difformità interne che spesso bloccano la vendita o l'acquisto di una casa. Il ragionamento che abbiamo fatto è che piuttosto che abbattere, si va in comune, si paga ciò che si deve e si torna a poter vendere e acquistare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE