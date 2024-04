Premierato? Parliamone. Idee trasversali e controcorrente per non perdere un'occasione

Le riforme oltre la noia

Nonostante il cambiamento della forma di governo sia inutile oggetto di attenzione da oltre quarant’anni, vi sono delle buone ragioni per aprire un pubblico dibattito sulla proposta di premierato avanzata dal governo. La discussione, innanzitutto, è suggerita dalla storia delle istituzioni che ci ha insegnato come le riforme vadano in porto quando meno te lo aspetti e per motivi, il più delle volte, inintenzionali. Visto che si è messo in moto il processo, è dunque bene prendervi parte. Forse andrà come è fin qui sempre andata ma se una serie di fattori dovessero allinearsi, non esserci stati sarebbe peccato mortale. Anche un’altra ragione può essere desunta dai classici. Essi prescrivono che non siano i governi a fare le Costituzioni, in quanto essi derivano dalle Costituzioni. Sarebbe per questo un bene che l’eventuale riforma sia approvata con la maggioranza dei due terzi: nessun potere di veto alle opposizioni ma nessuno sconto alla maggioranza sulla necessità di percorrere tale via. Oltre le questioni di metodo ve ne sono altre di merito e una si impone su tutte: lo stato penoso nel quale versano le nostre istituzioni. Il procedimento legislativo produce leggi a tal punto fatte male da pervertire il rapporto tra il legislativo e il potere giudiziario, perché spesso obbliga quest’ultimo a “inventare” la norma. La rappresentanza politica poi, obbedisce a una “legge ferra”, per la quale la classe politica espressa da una legislatura è sempre peggiore di quella precedente. Tutto ciò porta a ritenere che di una riforma ci sia urgenza e, per questo, è bene fissare pochi ma essenziali “principi non negoziabili”.