Pericolo per la democrazia? Suvvia. Buone ragioni per sostenere il premierato 

Non importa essere elettori di Meloni per poter apprezzare la riforma costituzionale che propone: la direzione è quella giusta per rendere ancora più bella la Costituzione più bella del mondo. Qualche spunto

La soluzione per evitare di raccontare frottole in fondo sarebbe semplice: concentrarsi un po’ più sul premierato e un po’ meno sulla premier. La soluzione per evitare di raccontare frottole, di fronte alla riforma costituzionale proposta dal governo, è quella di dedicare un po’ meno attenzione a chi la riforma la sta proponendo e di dedicare un po’ più di attenzione a ciò che la riforma implica ed è quella di dedicare un po’ di attenzione a quelle che a oggi sono le implicazioni di una riforma certamente perfettibile, certamente migliorabile ma certamente non pericolosa, come hanno cominciato a sostenere le vestali pigre della Costituzione più bella del mondo.