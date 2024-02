Così il Parlamento viene svuotato dei suoi poteri e della sua legittimità

Sono sempre più numerosi i decreti legge, cioè gli atti normativi decisi dall’esecutivo, salvo conversione parlamentare in legge. Sempre meno, all’opposto, gli atti di iniziativa parlamentare. Nel 1748, Montesquieu, commentando la costituzione inglese, espose, sulla scia di Locke, la teoria della separazione dei poteri, per cui questi sono distinti in tre categorie (dettare norme, eseguirle, dirimere i conflitti), ognuna affidata a organismi diversi. Nel 1776, in Inghilterra, il governo North emanò un “order in council” che si salvò solo grazie a un successivo “bill d’indennità” votato dal Parlamento.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE