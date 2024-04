Il Pd colpevolmente confuso su Israele

Stanno diventando sempre più inquietanti le pressioni sul ministero dell’Università perché assuma una posizione di esplicita e formale censura rispetto alle decisioni degli atenei sui bandi di cooperazione con Israele con possibili ricadute militari” dichiara il Pd tramite Alfredo D’Attorre, responsabile Università della segreteria nazionale. “E’ del tutto legittimo che gli organi di governo degli atenei si interroghino rispetto a forme di cooperazione tecnologica che siano espressamente dual use (civile e militare) o che possano prevedibilmente avere ricadute applicative in ambito bellico”. Ora, il Pd dovrebbe sapere che la difesa di Israele non è bieca lotta politica: in Germania c’è un governo “semaforo” di sinistra che è stato finora il più onesto nella difesa delle ragioni dello stato ebraico. Ora, l’Università Kim Il Sung di Pyongyang, Corea del nord, aveva accordi con le nostre università, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste all’Università di Chieti-Pescara. Un Istituto Confucio (bandito in paesi europei dove è stato colto in flagranza di spionaggio) è stato aperto alla Sant’Anna di Pisa. Da Torino alla Sapienza, molte università hanno accordi con Russia, Iran e Arabia Saudita.

