Su Israele e boicottaggi, la Conferenza dei rettori vacilla ancora. E gli atenei decidono da sé

Anche con la nuova presidente Iannantuoni l'associazione che raduna tutti i rettori non riesce a prendere posizione in maniera forte. E s'avvita in mille equilibrismi. L'incontro con l'Ucei

Se sul boicottaggio di Israele i rettori italiani stanno facendo così tanta confusione, muovendosi in ordine sparso, è colpa anche di una Conferenza dei rettori (Crui) equilibrista. La cui presidente, Giovanna Iannantuoni, è sin dall’insediamento dello scorso novembre che non sa bene che direzione far prendere all‘associazione che guida. Temendo rivolte interne o degli studenti, preferisce prendere tempo. Lo scorso 21 marzo la Conferenza dei rettori ha avuto un incontro con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Avrebbe dovuto sciogliere diversi nodi di tensione negli atenei ma al termine del vertice l’associazione è riuscita a licenziare un comunicato piuttosto generico: “La Crui ribadisce che la violenza contraddice l’essenza stessa dell’università, sede naturale del pensiero critico, e rinnova la propria ferma condanna per qualunque atto teso a silenziare con la prevaricazione l’opinione altrui”. Preludio a una task force che dovrebbe stilare delle “buone pratiche”, lasciando però ampia autonomia ai singoli atenei.