Dalla Sapienza a Bari: il “metodo Torino” contro Israele dilaga nelle università

Rettorati occupati, proteste e manifestazioni. Ma "il boicottaggio d’Israele è antisemitismo", scrivono alcuni docenti ed ex docenti che si dissociano. Storia di una piccola rivolta

“Primo segnale del boicottaggio accademico: l’Università di Torino cancella la collaborazione con Israele”, titola il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. E la primogenitura torinese inizia a fare scuola. Ieri durante una riunione del Senato accademico dell’ateneo Aldo Moro di Bari, gli studenti hanno fatto irruzione e ottenuto un ordine del giorno per discutere la fine della collaborazione con le accademie israeliane. Blitz intanto alla Sapienza di Roma, dove il Rettorato è stato occupato per chiedere la cacciata degli atenei israeliani. Stessa dinamica a Genova. E dopo sei giorni di occupazione del Rettorato di Bologna, gli attivisti antisraeliani sono riusciti a ottenere un incontro con il rettore per parlare degli accordi con Israele. Il “metodo Torino” fa breccia (l’unico voto contrario del Senato accademico torinese è stato quello di Susanna Terracini, direttrice del dipartimento di Matematica).