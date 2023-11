Così i rettori italiani hanno pensato prima alle loro elezioni che a Israele

Nelle timidezze degli atenei su Israele e nella condanna al terrorismo c’entrano le elezioni per il nuovo presidente Crui: si vota il 22 novembre. "Qualunque posizione avessimo preso ci avrebbero criticato", ci dice il rettore dell'Universìtà di Trieste. E intanto centoventi docenti firmano un appello per chiedere di "alzare la voce" contro l'antisemitismo

Si sono dimenticati di Israele, ma solo perché dovevano pensare prima alle elezioni del nuovo capo dei rettori. Forse è vero che il silenzio, la sobrietà, sono connaturati all’istituzione universitaria. Del resto, mai come nei campus il clima s’arrovella facilmente. E però ha fatto particolarmente specie l’attendismo, per non dire la freddezza, con cui il mondo accademico italiano ha preso posizione sui brutali attacchi di Hamas del 7 ottobre. Scavando sotto la superficie, una ragione c’è. Abbiamo cercato voci, indagato all’interno degli atenei. Non con particolare fortuna, dobbiamo dirlo.