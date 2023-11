Nei cv dei prof. che hanno siglato l'appello per il cessate il fuoco c'è tanto odio anti israeliano

Il primo insegna che Israele è uno stato fondato su una “logica genocidaria”. Il secondo si intenerisce di fronte ai video dei terroristi di Hamas con i bambini ebrei rapiti in carrozzina. La terza organizza seminari in cui si accosta “l’apartheid in Sudafrica e Israele”. Il podio dei primi firmatari dell’appello di “accademici e accademiche italiane per un’urgente azione per il cessate il fuoco” offre un panorama mozzafiato sull’università usata come scudo scientifico delle proprie convinzioni. Un esempio di come, con l’aureola del sapere ufficiale, si insegnino piuttosto i teoremi della propria militanza. Si parte da Roberto Beneduce, firma numero uno del testo sottoscritto da 4 mila professori, antropologo dell’Università di Torino. Dal 2020, tiene un laboratorio il cui titolo è già un’indicazione di rotta: “Il ciclo della violenza e i nodi della memoria. Apartheid, genocidi, colonialismo, a partire dalla questione palestinese”. Nella presentazione, Beneduce scrive che l’oppressione israeliana, “in ragione della perdurante violenza e della recente e illegale annessione di ulteriori territori, offrirà lo spunto e il paradigma di riferimento per analizzare altri contesti”. Quali? “Indios, indiani nell’America del nord, armeni, curdi, tutsi, Cambogia, Indonesia”. In fondo, tutte le persecuzioni portano dritte a Israele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE