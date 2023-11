L'antisemitismo: un pregiudizio e la teoria del complotto

"L'antisemitismo è la teoria cospirazionista che non si ferma all'apparenza ma mette in discussione come funziona il mondo", ha detto Yair Rosenberg, giornalista dell'Atlantic, davanti alla commissione affari esteri del Congresso il 22 giugno scorso

Pubblichiamo la testimonianza di Yair Rosenberg, giornalista dell’Atlantic, alla commissione Affari esteri del Congresso americano, il 22 giugno scorso. Il titolo è: “Rispondere all’antisemitismo e al pregiudizio anti Israele”.

La Commissione degli Affari esteri del Congresso degli Stati Uniti ha tenuto un’audizione della sottocommissione sul tema “rispondere all’antisemitismo e al pregiudizio anti-israeliano”. Dato che si tratta di politica e che l’incontro è stato organizzato dai repubblicani del Congresso, naturalmente ha assunto un tono in parte di parte, e le solite controversie sono emerse tra i membri di entrambi i partiti. Ma sono grato per l’invito e per l’opportunità di prendere una pausa e offrire un approccio più ampio alla questione.

Poi, durante la mattinata, ho perso la voce.

Fortunatamente, il personale mi ha fornito tè e un microfono, e sono riuscito a pronunciare il mio discorso in modo almeno sensato. Fortunatamente per te, tuttavia, questa è una newsletter cartacea, quindi non sarai sottoposto a quella performance. Di seguito, le mie osservazioni come preparate per la presentazione, prima che fossero accorciate a causa dei limiti di tempo.

"Presidente Smith, Membro di maggioranza Wild, membri della commissione, vi ringrazio per avermi invitato a testimoniare oggi sul tema dell’antisemitismo, argomento che ho coperto per oltre un decennio come giornalista. Per inciso, sono contrario a esso.

Quella frase potrebbe sembrare divertente, ma non è sempre stata la posizione ovvia in questa sede. Nel 1934, il rappresentante della Pennsylvania Louis McFadden si è alzato in piedi alla Camera e si è lamentato del presunto controllo ebraico dell’economia americana. “Non è vero”, ha dichiarato, “che negli Stati Uniti oggi i gentili hanno i pezzi di carta mentre gli ebrei hanno l’oro?”.

Abbiamo fatto molta strada da allora.

In passato, non era raro che gli ebrei fossero chiamati davanti ai parlamenti e ai leader politici; tuttavia, l’intento non era quello di proteggerli, ma di perseguitarli. Questa non è storia antica. Ci sono persone in questa commissione che provengono da paesi come l’ex Unione Sovietica che hanno represso i loro ebrei nella memoria vivente. Quindi penso di parlare per tutti a questo tavolo quando dico che sono grato di essere qui, grato a voi per essere qui e grato di vivere in un paese eccezionale dove una conversazione come questa non è solo possibile, ma desiderata. Mentre siamo qui per discutere degli sviluppi negativi nel trattamento degli ebrei, penso che sia importante riconoscere quel contesto incoraggiante. Detto questo, credo che ci sia una generale consapevolezza, supportata da dati ed eventi, che nell’ultimo decennio l’antisemitismo è gradualmente peggiorato invece di diminuire in America e nel mondo. Il che solleva la domanda: se più persone che mai sono consapevoli dei pericoli del bigottismo antisemita, perché persiste?

Sostengo che una delle ragioni principali è che le storie che raccontiamo sull’antisemitismo e sulla sua provenienza sono troppo strette e comode. Per alcune persone, parlare del pregiudizio antiebraico significa comprensibilmente parlare di neonazisti, suprematisti bianchi e dell’estrema destra. Per altri, come riflette l’organizzazione di questa udienza, significa parlare del sentimento anti israeliano che troppo spesso sfocia nell’antisemitismo. Ho scritto a lungo di entrambe queste storie. Queste narrazioni dominano il dibattito perché contengono una verità reale, ma anche perché sono facili da raccontare per chi è di parte.

Ma non sono tutta la storia, e vorrei raccontarvene un’altra, perché finché non sfidiamo la comoda conversazione sull’antisemitismo, è improbabile che influenzeremo il problema.

Questa storia va così. Quasi da quando ci sono ebrei, c’è stato pregiudizio antiebraico. Questo bigottismo precede gli Stati Uniti d’America e lo stato moderno di Israele. È più antico del capitalismo e del comunismo, dei repubblicani e dei democratici, dei progressisti e dei conservatori. E precede il cristianesimo e l’islam. A causa di questo, sebbene l’antisemitismo sia espresso da queste comunità, non può essere causato da esse. La fonte è qualcosa di molto più fondamentale.

Che cosa potrebbe essere? Considerate recenti episodi antisemiti che superficialmente sembrano avere poco in comune. Nel 2018, un suprematista bianco massacrò 11 fedeli nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh. Nel 2019, gli aggressori legati al movimento dei Black Hebrew Israelite aprirono il fuoco su un supermercato kosher a Jersey City, uccidendo tre persone. E nel 2022, un estremista islamico tenne in ostaggio un’intera congregazione a Colleyville, Texas, per gran parte del sabato ebraico.

Per prendere un altro esempio curioso: sia il leader supremo della teocrazia islamica dell’Iran che Robert Bowers, il tiratore di Pittsburgh che odiava i musulmani, hanno pubblicato meme sui social media che affermavano il controllo sionista della politica americana. Durante la campagna presidenziale del 2016, sostenitori agli eventi elettorali sia di Donald Trump che di Bernie Sanders sono stati ripresi mentre affermavano che i “sionisti” gestiscono le finanze dell’America.

Cosa unisce tutti questi attori antisemiti apparentemente disparati? Non la loro identità o background, ma la loro adesione a una cospirazione di controllo ebraico. Il suprematista bianco di Pittsburgh credeva che gli ebrei fossero responsabili di inondare il paese con le persone di colore che odiava, come parte della cosiddetta “grande sostituzione” della razza bianca. Uno dei simpatizzanti dei Black Hebrew Israelite a Jersey City scrisse sui social media che gli ebrei controllavano il governo. E l’estremista islamico britannico che prese di mira la sinagoga in Texas lo fece perché pensava che i rabbini americani esercitassero influenza sulle autorità degli Stati Uniti e potessero liberare qualcuno dal carcere.

Questo non è il modo in cui solitamente pensiamo all’antisemitismo. La maggior parte delle persone lo interpreta come un pregiudizio personale come tanti altri, in cui un bigotto semplicemente disprezza un gruppo perché è diverso – troppo nero, troppo bruno, troppo musulmano, troppo ebreo. L’antisemitismo è un pregiudizio personale. Ma è anche qualcos’altro: una teoria del complotto su come funziona il mondo che incolpa gli ebrei che tirano le fila in modo sinistro per i problemi sociali e politici – ed è questo tipo di antisemitismo che, come abbiamo visto, è più probabile che porti alla morte di persone. Ma poiché molti individui ben intenzionati non capiscono come funziona questo antisemitismo, tendono a trascurarne gran parte.

Questo è un problema, perché mentre la teoria antisemita del complotto è pre politica, viene regolarmente espressa in termini politici, in modi progettati per eludere le nostre difese. Oggi, meno persone cadrebbero nella affermazione diretta del congressista McFadden che “gli ebrei” controllano la nostra politica ed economia. Ma sostituisci “George Soros”, o “i Rothschild”, o “i sionisti”, o “Israele”, e improvvisamente l’argomento antisemita riacquista il suo fascino, e persone rispettabili e istituzioni iniziano ad annuire e suggerire di discutere sull’argomento. L’idea che gli ebrei controllino il clima potrebbe sembrare bizzarra alle tue orecchie, ma l’idea che Israele controlli i media – cosa affermata dal ministro degli esteri del Pakistan alla Cnn nel 2021 – potrebbe non sembrare così strana. Poiché le persone sono state a lungo condizionate a concepire gli ebrei in modo subdolo, non serve molto per aggiornare l’antica teoria del complotto per persuadere il pubblico contemporaneo. E grazie a secoli di materiale che incolpa i problemi del mondo sugli ebrei, i teorici del complotto in cerca di un capro espiatorio per le loro sventure scoprono inevitabilmente che la mano invisibile del loro oppressore appartiene a un ebreo invisibile.

Per essere chiari: attori come Soros o lo Stato di Israele possiedono un potere reale e meritano certamente critiche per come lo esercitano. Ho personalmente scritto e riportato tali critiche. Il problema è piuttosto che tali critiche vengono troppo spesso sostituite da teorie del complotto, in cui il bersaglio ebraico viene trasformato in un avatar del male assoluto che sta dietro ai mali del mondo.

Questo modo di pensare minaccia la democrazia, perché finché le persone prevenute attribuiscono i problemi della loro società a colpevoli ebrei, saranno incapaci di organizzarsi collettivamente per risolverli razionalmente. La teoria del complotto minaccia sia israeliani che palestinesi, perché quando la conversazione sul loro conflitto è catturata dagli antisemiti, la critica legittima non può essere ascoltata ed entrambe le parti perdono inevitabilmente. E ovviamente minaccia gli ebrei ovunque, il che dovrebbe essere motivo sufficiente per opporvisi tutti".