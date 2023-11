Libertà di sanzionare i docenti

Il caso della professoressa di Matematica Hanane Hammoud, l’insegnante di Treviso che aveva scritto sul un suo profilo social l’infame frase “andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”, ha qualcosa da insegnare – anche al di là della pericolosa diffusione dell’antisemitismo persino nelle istituzioni educative e della necessaria vigilanza che il fenomeno richiede. L’insegnante, di origini libanesi – ottimi studi a Beirut e successiva specializzazione all’Università americana di Dubai: l’odioso occidente fa anche cose buone – è stata dapprima sospesa dal ruolo e ora l’istituto per il quale lavora ha intrapreso l’iter di licenziamento “per giusta causa”. L’annotazione che ne segue è questa: il licenziamento (per ora solo ipotetico) e la sospensione di Hammoud sono stati possibili perché la scuola in cui insegna – che fa parte di H-Farm, un campus di innovazione prestigioso – è una struttura privata, promossa da Cattolica Assicurazioni. I rapporti di lavoro sono regolati dalle regole del privato e all’interno di queste regole c’è anche il rispetto di standard etici e comportamentali su cui la proprietà può intervenire e sanzionare, fino alla decisione di non avvalersi più di una (pur stimata) collaborazione.

