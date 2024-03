Di Segni (Ucei): “Grave il clima nelle università. Ci vuole la Polizia”

“La situazione nelle università è talmente grave che ci aspettiamo che si intervenga in maniera decisa per tutelare gli studenti ebrei. C’è bisogno di un presidio delle forze dell’ordine. Non si può più sottovalutare questo clima d’odio”. La presidente dell’Unione delle comunità ebraiche (Ucei) Noemi Di Segni è in attesa di capire cosa uscirà dall’incontro di giovedì tra la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e la presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane (Crui) Giovanna Iannantuoni. Le due si sono date appuntamento dopo gli ultimi fatti di cronaca, come quello dell’Università Federico II di Napoli, dove un collettivo studentesco ha impedito al direttore di Repubblica Maurizio Molinari di parlare. “Eppure a Napoli la condanna è stata facile perché s’è capito subito che bloccare qualcuno, non farlo parlare, è sbagliato. Ma ci sono contesti universitari dove sono successe cose ancor più gravi”, dice Di Segni al Foglio. “Prendete il caso di Pisa, dove di certo non c’è stato alcun equilibrio tra oratori odiatori di Israele e noi, che non siamo stati nemmeno invitati. Ma anche della stessa università Bicocca di Milano, di cui Iannantuoni è rettrice. Anche lì si è tenuto un convegno allucinante che ha fatto meno notizia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE