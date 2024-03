Botte e boicottaggi, le università europee sono al "momento Harvard"

In tutto il vecchio continente gli ebrei nei vari campus si nascondono, dagli studenti ai professori, in un'ondata di antisemitismo che non sembra fermarsi

“Amphithéâtre Gaza”. I gruppi filo palestinesi hanno rinomato così all’università parigina Science Po la grande aula magna intitolata a Émile Boutmy, dopo aver impedito l’ingresso a una studentessa ebrea. “Non lasciatela entrare, è sionista” le hanno urlato. Sciences Po, la fabbrica delle élite francesi, la Harvard di Parigi, con la sua promessa di emancipazione intellettuale, pensiero critico e libertà di dibattito. Sciences Po offriva a tutti le stesse possibilità di successo e poiché offriva un’esigenza intellettuale che appassionava i suoi studenti, la famosa scuola aveva qualcosa di nobile nella sua vocazione. Promesse della meritocrazia repubblicana per eccellenza per formare le élite provenienti dal popolo. Ora Emmanuel Macron deve denunciare gli episodi di antisemitismo a Sciences Po come “intollerabili e indicibili”. Il primo ministro, Gabriel Attal, ha annunciato al comitato amministrativo di Sciences Po che il suo governo intraprenderà un’azione legale. Già il filosofo dell’“identità infelice”, Alain Finkielkraut, per tenere una conferenza a Sciences Po era stato protetto dalle forze dell’ordine, perché i collettivi non avevano intenzione di lasciarlo parlare, senza minacciare un po’ di violenza contro quel “reazionario”.