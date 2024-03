Dai contestatori di Molinari alla curva della Fiorentina: potere agli antisemiti

Impedire al direttore di Repubblica Maurizio Molinari di intervenire in un pubblico dibattito al grido di “fuori i sionisti dalle università” – sconcezza che significa letteralmente “fuori gli ebrei dalle università” – come hanno fatto i collettivi nazistelli dell’Università Federico II di Napoli, è molto grave. Tanto che il presidente Mattarella ha avvertito l’urgenza non solo di esprimere solidarietà a Molinari, ma di ribadire che “quel che vi è da bandire dalle università è l’intolleranza”. Le università, non solo in Italia, sono da molto tempo un ambiente esposto a gravi rischi di intolleranza e tossicità. Ma, e verrebbe da dire fortunatamente visti certi episodi, socialmente marginali.

