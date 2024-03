La Curva Fiesole della Fiorentina contro il Maccabi: prima del calcio viene l'identità nazionale

Giovedì, la Fiorentina giocherà in casa il ritorno degli ottavi di finale contro la squadra di calcio israeliana del Maccabi Haifa, e i tifosi della curva Fiesole si stanno preparando ad accoglierla come la rappresentanza di uno stato canaglia. “In questa Conference League”, scrivono in un comunicato stampa di protesta, “la sorte ci ha messo davanti una squadra che viene da un paese che si dice ‘in guerra’, ma che in realtà sta massacrando una popolazione civile, inerme”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE