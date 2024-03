Ecco i primi ad aver delirato sul complotto giudaico-massonico del cinema

Tu pensa che diavoleria questi ebrei! Prima fanno vincere Jonathan Glazer con un film su Auschwitz, perché “gli ebrei vincono sempre”, come spiega Ceccherini. E ritirando il premio gli fanno fare un discorsetto “proPal”, come “ebreo che confuta il dirottamento dell’Olocausto” tra gli applausi scintillanti dell’Academy. Il paradiso di ogni complottista. Un doppio, triplo, quadruplo gioco della cospirazione giudaica di Hollywood. E tanto per non dare punti di riferimento, il film di Garrone è distribuito negli Usa da “Cohen Media Group”, tiè. E dire che il povero Garrone era riuscito nell’impresa di fare un film non piagnone sull’immigrazione. Non era mai stato tra i favoriti, trovandosi in una short-list con due grandi film, Glazer e Wenders. “Io, Capitano” non è un film a tesi. Non è un ricatto morale, ma il racconto di un’impresa avventurosa, libertaria, salgariana. Oggi si ritrova circondato da una corte di piagnoni che se la prendono con gli ebrei, gli americani che non capiscono niente di cinema, e Glazer che ha vinto perché è il solito raccomandato (non perché parte da un gran libro di Amis, si prende cinque anni per lavorare solo sul sound-design, e alla fine reinventa da capo Auschwitz al cinema dopo settant’anni di film sui campi). Mereghetti e altri critici bofonchiano. In Italia circola la tesi: non ha vinto Glazer, ha ingiustamente perso Garrone, perché “si sa come vanno certe cose”. È la grillizzazione della critica.



