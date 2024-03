Hamas chiede violenza per il Ramadan, Gerusalemme dice: andrà tutto bene

Il primo venerdì di Ramadan è sempre un banco di prova per la stabilità delle relazioni tra israeliani e palestinesi. E oggi lo sarà anche per la prospettiva di un accordo tra Israele e Hamas. "Siamo in massima allerta”, dice la polizia. "Escalation su tutti i fronti", aizza la fazione islamica

Gerusalemme. Il movimento costante e regolare si ripete uguale da tre generazioni. La pressione del pollice sul dispenser determina la precisione della circonferenza e lo spessore dei qatayef. Con troppa pastella si rompe il pancake durante la piegatura. Uno strato troppo sottile rovina la cottura. Con i qatayef ripieni di formaggio e frutta secca, ricoperti di miele o sciroppo dolce, i musulmani spezzano il digiuno del Ramadan. Anche quest’anno la famiglia Hidmi, quelli della bottega di falafel più raccomandata in Città Vecchia, a due passi dalla porta di Damasco, ha messo in pausa la produzione di pite farcite. Per tutto il mese sacro sforneranno esclusivamente qatayef, dieci shekel (2,5 euro) per ogni vassoio. E’ ancora un buon business, anche se dal 7 ottobre del 2023 a Gerusalemme non arrivano più turisti né pellegrini. A parte i generi alimentari o gli articoli che servono ai residenti, i negozi sono per la maggior parte chiusi perché non c’è nessuno a cui vendere. I vicoli sono deserti e non girano soldi.