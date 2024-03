La sinistra è riuscita a spostare il campo largo a destra

Il Pd e il M5s continuano a litigare e ora i partiti di centro trovano più punti di contatto con il centrodestra in Basilicata, in Calabria e forse anche in Piemonte

Ci avevano provato. Si erano messi insieme. Avevano dialogato. Avevano trovato un punto di intesa. Ma alla fine i capricci identitari hanno prevalso e, come dice Romano Prodi, la voglia di perdere bene ha prevalso sulla possibilità di vincere male. In Basilicata, dove si vota tra un mese, 21 e 22 aprile, la situazione è questa e riflette i problemi che vi sono a livello nazionale.

Il centrodestra, che va in disaccordo su quasi tutto ormai da anni, si presenta unito. Il centrosinistra, il cui disaccordo tra gli alleati non è superiore a quello che vi è nel centrodestra, si presenta disunito. Il centro, che il centrosinistra non ha voluto, sceglie di andare a destra, sostenendo il candidato di Forza Italia in Basilicata, in Calabria e forse anche in Piemonte. Messaggio interessante: il campo largo doveva essere a sinistra, i litigi della sinistra hanno trasformato la coalizione di destra in un campo ancora più largo.