La saggia politica estera di Giorgia Meloni

Nel corso delle comunicazioni al Senato alla vigilia del Consiglio dell’Unione europea, Giorgia Meloni ha ribadito con fermezza l’appoggio italiano all’Ucraina aggredita dalla Russia, ha condannato le “elezioni farsa” che hanno confermato Vladimir Putin alla guida della Russia. In questo modo ha risposto indirettamente ma chiaramente alle ambiguità (per usare un eufemismo) di Matteo Salvini, che peraltro ha preferito non essere presente alle comunicazioni della premier. Anche sul conflitto di Gaza Meloni ha innanzitutto ricordato che la responsabilità principale è di Hamas, che ha scatenato il conflitto, e si è impegnata a lavorare per una mediazione che consenta un cessate il fuoco. Dopo aver espresso la “sincera gratitudine” per la Marina impegnata nel Mar Rosso, ha affrontato il tema del rafforzamento della difesa europea: “La libertà ha un costo, la sovranità ha un costo, non credete a chi vi dice che tutto è gratuito”. Invece ha espresso contrarietà all’ipotesi di schierare truppe occidentali in Ucraina, come era stato proposto dalla Francia,“ipotesi foriera di una escalation pericolosa”.



