La "noia" di Mario Draghi. Parla la moglie Serenella: "La politica non lo ama. In Europa non ci andrà"

Al ristorante prenota come Mario Cappello, la domenica compra il petto di pollo, lo spritz lo ordina al bar cinese. Mario Draghi si annoia, a Milano. Abbiamo fermato la moglie Serenella che all’inizio ci ha chiesto “ma voi chi siete, qui che ci fate?”, “come sapete che io sono…”, poi, da nonna, da mamma, “si avvicini, si faccia guardare”, ma “davvero, lei, sta qui sotto da …?”. Era con il cane Enea, le ciabattine ai piedi, ma era magnifica, anche perché ha detto la verità della signora Cappello-Draghi: “La politica non ama mio marito. I politici lo temono. In Europa lui non ci andrà. Del resto si è già visto in un’occasione come è andata a finire… Non lo manderanno mai. Non lo vogliono. E’ un uomo che parla con competenza, non improvvisa. Si prepara. Ma perché anche voi giornalisti lo detestate? Vi metteva paura? Ah, ma lui è fatto così. Non gli piace che si scriva della sua vita. Se fosse per mio marito si dovrebbe parlare e scrivere il meno possibile e con precisione. E’ severo, certo che lo è. Lo è sempre stato. Vuol dirlo a me? Io ne so qualcosa, sa da quanto?”. Da quanto, signora? “Da più di cinquant’anni”. Signora Cappello, e se suo marito venisse indicato per presiedere il Consiglio europeo o capo della Commissione europea, al posto di von der Leyen? “Ah, sì? E allora questa è la volta buona che … Non scriva nulla. Guardi che la vengo a prendere sotto alla redazione. Intesi?”.

