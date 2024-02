L'agenda per l'Europa di Mario Draghi

In veste di superconsulente, l'ex presidente del Consiglio striglia la politica europea: "È il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passare tutto il tempo a dire no". Dall'energia alla competitività le linee guida per il futuro europeo

Mario Draghi si riprende la scena in Ue e suona la carica per le riforme. Il Foglio entra nella sua presentazione dello studio sulla competitività oggi all'Eurocamera: un’audizione che si trasforma in una lezione di futuro e che suona quasi come un programma, anzi come un’agenda per l’Europa.